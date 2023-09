La sezione ambientale della polizia municipale di Siracusa ha denunciato alla procura della repubblica di Siracusa un soggetto che si è reso responsabile del reato di incendio doloso per un terreno, di sua proprietà in zona Pizzuta a Siracusa. Lo stesso individuo era stato prima sanzionato, per aver disatteso all’ordinanza sindacale di pulizia del fondo, e successivamente non aveva ottemperato alla pulizia pensando di ripulire con l’incendio.

L’incendio a Carini

Un incendio è divampato qualche giorno fa in un deposito di un’azienda per servizi di telecomunicazione nel comune di Carini, in provincia di Palermo, in via Don Luigi Sturzo. Il rogo ha interessato dei materiali elettrici in disuso stoccati sotto una tettoia aperta adiacente all’edificio.







I vigili del fuoco del comando di Palermo sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi ai locali adiacenti al deposito. Sono in corso le valutazioni per stabilire le cause dell’incendio. Non ci sono stati danni a persone.

Fiamme nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco

Un incendio è divampato nei pressi dell’aeroporto Boccadifalco di Palermo. Le fiamme sono state appiccate in via Fondo Margifaraci.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere il rogo. Sono andate a fuoco diverse sterpaglie e spazzatura.

Altri incendi in Sicilia

Quattordici incendi oggi in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di boschi e macchia mediterranea. Nel catanese le fiamme a Caltagirone nelle strada statale 417 sulla Catania-Gela, a Ramacca in contrada Giumenta, a Mascalucia in via Ombra, ad Adrano in contrada Naviccia.

Nell’agrigentino a Naro in contrada Falsina, a Cianciana in contrada Butera, a Siculiana in contrada Capreria. Incendi anche nell’ennese ad Aidone in contrada Torretta, nel messinese a Tusa in contrada l’Amicona, nel palermitano a Borgetto in contrada Bosco Balata, a Caccamo in contrada cozzo Sannita, nel siracusano a Sortino in contrada Monte Cugni e nel nisseno a Niscemi in contrada Bosco Stizza e in contrada Ulmo.