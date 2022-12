indagini sulle cause del rogo

E’ andato in fiamme il presepe in piazza Umberto I ad Avola, montato in occasione della festività di Natale. Il rogo si è originato nelle ore scorse ed ha rapidamente divorato la struttura ma non sono ancora chiare le ragioni per cui è scoppiato.

Le indagini

A questo stanno lavorando le forze dell’ordine, che, comunque, avrebbero la possibilità di prendere le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Le due ipotesi

Potrebbe trattarsi di un episodio di matrice dolosa, forse qualche balordo o dei vandali che hanno deciso di lasciare un segno in questo modo ma l’altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è un incidente causato da un corto circuito. Si stanno compiendo degli accertamenti tecnici per verificare se è possibile comprendere l’origine del rogo.

Incendio in casa a Siracusa

Un incendio è scoppiato giovedì sera in una palazzina in via Tevere, a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un incidente. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Siracusa il rogo è scoppiato al terzo piano di appartamento ed è stato provocato dall’accensione accidentale di bioetanolo utilizzato per alimentare il camino posto all’interno della casa.

Feriti padre e figlio

L’incendio causato danni al soggiorno ed il ferimento per ustioni di primo grado del proprietario e del figlio minore, affidati alle cure del 118. Il tempestivo intervento di più squadre dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni evitando la propagazione agli altri locali dell’appartamento.

Tragedia a Palermo

Una donna è morta a causa di un incendio avvenuto nella sua abitazione, nella borgata di Sferracavallo a Palermo. La tragedia si è consumata ieri intorno alle 23 quando è scattato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia che ha aperto un’indagine per riuscire ad accertare le cause del rogo. La vittima si chiama Caterina Giammanco, 52 anni.