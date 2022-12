La tragedia nella borgata marinata di Sferracavallo

Una donna muore nell’incendio della sua abitazione nella borgata di Sferracavallo a Palermo. La tragedia si è consumata ieri intorno alle 23 quando è scattato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia che ha aperto un’indagine per riuscire ad accertare le cause del rogo. La vittima si chiama Caterina Giammanco, 52 anni.

Fumo e fiamme

E’ successo nella centrale piazza Marina. Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile da dove era visibile la fuoriuscita di fumo nero e fiamme. Nonostante l’estrema velocità delle operazioni per la donna che si trovava all’interno non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha constatato il suo decesso.

Altra tragedia nel Trapanese

Appena qualche giorno fa si è consumato un altro tragico incidente domestico a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, dove è morto bruciato un anziano di 93 anni. In pratica un corto circuito ha fatto scoppiare il rogo in casa sua e lui è stato colto nel sonno. Si era infatti appisolato nella poltrona della stanza in cui sono partite le fiamme. Ad essere intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo, a cui era stato segnalato un grave incidente domestico. L’anziano, mentre si trovava da solo nella propria abitazione, ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. Immediatamente giunti sul posto, su richiesta dei familiari del defunto, i carabinieri hanno svolto accertamenti tecnici. Le operazioni sono state effettuate insieme a personale dei vigili del fuoco e del medico necroscopico.

La tragedia in estate nel Palermitano

Un altro simile episodio si è consumata l’estate scorsa nel Palermitano, sempre archiviato come incidente domestico. Un uomo è morto travolto da un rogo che lui stesso aveva appiccato per disfarsi degli sfalci di potatura della sua abitazione. E’ accaduto esattamente a Cerda, dove un uomo di 78 anni, Nunzio Noto, ha perso la vita. L’anziano, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni dovute al fuoco ed ha finito per essere investito dal rogo. Immediati sono stati i soccorsi ma oramai per il 78enne non c’era più nulla da fare. Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto un’indagine sull’episodio.