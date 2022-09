E’ accaduto ieri mattina a Cerda

E’ morto travolto da un incendio che lui stesso aveva appiccato per disfarsi degli sfalci di potatura della sua abitazione. Tragedia nel Termitano, ed esattamente a Cerda, dove un uomo di 78 anni, Nunzio Noto, ha perso la vita ieri mattina anche se soltanto adesso la notizia è stata diffusa. L’anziano, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni dovute al fuoco ed ha finito per essere investito dal rogo.

Inutili i soccorsi

Immediati sono stati i soccorsi ma oramai per il 78enne non c’era più nulla da fare. Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto un’indagine sull’episodio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto hanno potuto sino ad adesso accertare i militari dell’Arma, pare che Nunzio Noto stesse ripulendo il giardino della sua abitazione in contrada Castellazzo. Aveva accatastato tutti gli sfalci raccolti per la potatura delle siepi e degli alberi che insistono nel terreno che circonda la sua abitazione, A quel punto avrebbe appiccato le fiamme ma qualcosa è andato storto. Forse l’anziano non ha calcolato i venti, i fumi prodotti dal rogo lo hanno raggiunto e lui non ha avuto la prontezza di riflessi di allontanarsi. E’ quindi svenuto e a quel punto le fiamme, oramai senza controllo, sono arrivate a travolgerlo in pieno non dandogli scampo.

Qualche giorno fa altra tragedia nel Messinese

La Sicilia è stata colpita appena qualche giorno fa da un’altra simile tragedia. A Torrenova, in provincia di Messina, un uomo di 58 anni è morto a causa di un incendio che si è sprigionato in un deposito nelle adiacenze della propria abitazione. La vittima si chiamava Bruno Barbagiovanni, carabiniere in pensione, originario di Tortorici, nel Messinese.

Il caso di Scicli

Nei giorni scorsi un’altra esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto un’abitazione a Modica in provincia di Ragusa, in contrada Fiumelato al confine con il territorio di Scicli. In quel caso morì un uomo di 73 anni, estratto dalle macerie.