Gli agenti del Nucleo per la tutela del decoro e la vivibilità urbana della Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli svolti per la repressione dei reati ambientali, hanno denunciato ieri un uomo sorpreso a smaltire illecitamente dei rifiuti in via Papireto.

Gli agenti, in borghese e con auto civetta, hanno sorpreso due uomini che prelevavano dei mobili e dei sacchi da un autocarro abbandonandoli in prossimità dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani proprio in via Papireto. In particolare si trattava di sfalci di potatura, alcune reti e materassi, un divano ed altro materiale che era stato abbandonato illecitamente.

Alla vista degli agenti, uno dei due uomini si è dato alla fuga, mentre l’altro, G.E. di 44 anni, ha dichiarato di aver effettuato degli “sbarazzi”. L’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.

Al controllo dei documenti è inoltre emerso che il mezzo, oltre a non essere autorizzato per il trasporto di rifiuti, era sprovvisto di copertura assicurativa e risultava sottoposto a sequestro amministrativo.

Da una prima ricostruzione, è emerso che il mezzo è abitualmente utilizzato per attività di sgombero di locali e stoccaggio dei rifiuti.

Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all’identità del secondo uomo e sulla proprietà del mezzo.

I blitz contro gli abbandoni dei rifiuti lo scorso anno era all’ordine del giorno ma poi avevano subito un rallentamento all’inzio del 2020 e uno stop a causa dell’emergenza covid19.

Sono 60 le multe che sono state elevate in flagranza nell’ultima operazione del genere, per 4 persone è scattata la denuncia penale ed in tre casi il sequestro del mezzo utilizzato per lo smaltimento irregolare dei rifiuti.

L’operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese e coordinata dal comandante della Polizia Municipale, presente anche il Vice sindaco.

La maggior parte delle multe elevate riguarda i residenti nei comuni limitrofi. Denunce e sequestri, invece, sono scattati a carico di cittadini palermitani. I sequestri sono già stati convalidati dal magistrato di turno

Salgono così a 350 le multe elevate dalla Polizia Municipale a tutela del decoro urbano e contro l’abbandono incondizionato dei rifiuti.

(foto repertorio)