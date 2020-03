E' suscettibile di variazioni

Proseguono gli interventi di sanificazione delle strade a Palermo. Nella notte tra martedì e mercoledì 25 marzo la Rap ha effettuato l’igienizzazione nei quartieri Brancaccio, Ciaculli, Croce Verde, Uditore- Passo di Rigano e Partanna Mondello.

Il maltempo però blocca gli interventi di oggi e, probabilmente, i successivi ma “riprenderanno non appena possibile seguendo sempre il calendario della programmazione; eventuali vie non definite saranno oggetto di intervento lunedì 30 marzo, giorno della settimana individuato per eventuali recuperi e definizioni”, assicura la Rap.

Dunque sospesa la sanificazione di oggi che avrebbe interessato le seguenti zone: via Dante, P.za Camporeale, Finocchiaro Aprile, Tribunale (giro della piazza), Lascaris, Giardino Zisa, Via Eugenio l’Emiro, Villa Tasca-Mezzo Monreale, via U.Maddalena- via Roccazzo-via Sarullo. Notturno: Palazzo Reale, Monte di Pietà, Altarello, via Spadolini, via Ugo La Malfa, Via P. Nenni, viale Strasburgo, villa Adriana.

Da domani, se il meteo lo permetterà si eseguiranno gli interventi come da calendario, ossia:

Giovedì 26 marzo diurno: Resuttana – San Lorenzo con traverse, Viale Lazio doppio senso, viale delle Alpi doppio senso, via Aquileia doppio senso, via P.pe di Palagonia (giro attorno il Malaspina) Circuito Parco della Favorita – Viale Regina Margherita di Savoia (discesa Valdesi) – Via Monte Ercta. Notturno: Politeama – Strade secondarie, Villaggio Santa Rosalia – Medaglie D’Oro Via E. Basile – Via Costa – Via Bachelet Villagrazia (alta) – Santa Maria di Gesù.

Venerdì 27 marzo diurno: Via Papa Sergio – Acquasanta – via Dei Cantieri, Corsie Laterali Autostrada PA-TP (Svincoli via Belgio e viale Lazio), Corsie laterali Autostrada PA-CT – Via Galletti – Via Messina Marine (confini Villabate/Ficarazzi). Notturno: Malaspina – Palagonia strade secondarie, Settecannoli, via Messina Marine, Perimetro Cattedrale – P.zza del Parlamento – P.zza Indipendenza – Via Papireto – Mercato delle Pulci, Pagliarelli – Molara – via Paruta – Corso Calatafimi (Rocca).

Sabato 28 marzo diurno: Borgo Nuovo, Zen 1-Zen2. Notturno: Montepellegrino-Giachery-Montalto, via Libertà (strade secondarie), Borgo Ulivia e Falsomiele (strade interne), Cruillas-Cep.