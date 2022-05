L'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato al supermercato Lidl di via Salemi a Marsala nel Trapanese. Le fiamme sono partire da un quadro elettrico generale del centro commerciale. Immediatamente il deposito è stato invaso dal fumo tanto che una trentina tra clienti e dipendenti sono stati costretti ad uscire. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area commerciale. Non ci sono feriti.

A Comiso vigili domano fiamme vicino a marcato ortofrutticolo

Vigili del fuoco in azione a Comiso. Alle 15.40 due squadre del comando provinciale di Ragusa, con a seguito autobotti provenienti dalla centrale e dall’aeroporto di Comiso, sono intervenute in prossimità del mercato ortofrutticolo per l’incendio di un deposito, all’aperto, di cassette per l’ortofrutta, in legno e plastica.

Diverse le chiamate al centralino dei vigili del fuoco da cittadini allarmati dalla densa colonna di fumo visibile da una vasta area del territorio.

I vigili del fuoco intervenuti hanno prontamente provveduto ad abbassare le fiamme limitando il fumo rilasciato in aria. Stanno tuttora operando per il completo spegnimento dell’incendio. Sul posto polizia locale. Non sono state coinvolte persone.

Notte di incendi a Borgo Nuovo, a Palermo

Notte complicata quella trascorsa a Palermo nel vasto quartiere popolare di Borgo Nuovo dove si sono verificati una serie di incendi a discariche di rifiuti che si sono formate per le strade. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che incessantemente hanno dovuto fare da spola da un capo all’altro di quest’area periferica per rispondere alle chiamate di emergenza lanciate dai residenti. La scia del fuoco è stata vastissima ma anche pesantissima: le esalazioni hanno raggiunto in alcuni casi anche le abitazioni circostanti.

Per l’esattezza i pompieri hanno risposto alle chiamate di emergenza che sono arrivate dalle vie Bonafede, Cibali e Alia. In tutti i casi ad andare a fuoco cassonetti e anche rifiuti abbandonati per strada. Si è alzata una coltre nera di fumo nell’aria a cui i vigili del fuoco hanno fatto fronte con operazioni di spegnimento anche impegnative. Ancora una volta il rischio è che da questi incendi si è venuta a creare una cappa di fumo altamente inquinante.