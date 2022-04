Diversi gli interventi questa notte dei vigili del fuoco a Palermo

Emergenza rifiuti a Palermo in alcuni quartieri. I cumuli di rifiuti ammassati fuori dai cassonetti sono stati dati alle fiamme dai residenti, e non è la prima volta che accade. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte più volte nella zona di Borgo Nuovo: in via Castellana e in via Bronte. Qui sono stati dati alle fiamme numerosi sacchetti adagiati fuori dai cassonetti.

Roghi anche all’Uditore

In fiamme rifiuti anche nella zona di via Uditore e in via Messina Marine. Al momento la discarica di Bellolampo è satura e i rifiuti sono accumulati anche nei piazzali. Qui ci sono 170 mila tonnellate di rifiuti che devono essere smaltiti. Se non arrivano provvedimenti urgenti l’amministratore Girolamo Caruso ha fatto sapere che da martedì sospenderà la raccolta della spazzatura.

Ancora fuoco, questa volta a una discarica

A Palermo ancora un altro episodio con il fuoco si è registrato nei giorni scorsi. Una grossa discarica abusiva venne data alle fiamme. Furono appiccate in via Falsomiele, in una zona dove c’erano parti di auto ed elettrodomestici in disuso che sarebbero dovuti finire in discarica, mobili e materiali anche tossici. Una coltre di fumo si è alzata nella zona. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare il rogo. I pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Secondo i primi accertamenti quella era un’aria di stoccaggio abusiva utilizzata per abbandonare ogni sorta di materiale che in realtà doveva essere trasportata o nei centri di raccolta o in discarica.

Altra scia

Appena qualche giorno prima pompieri al lavoro su Palermo in via Cartagine, dove qualcuno ha pensato bene di appiccare il rogo ad una microdiscarica sul bordo della strada. Vigili del fuoco in azione anche a Cinisi e a Casteldaccia, dove allo stesso modo si è dovuto fronteggiare il problema di incendi a cataste di spazzatura abbandonata indiscriminatamente in strada. Le operazioni sono durate complessivamente diverse ore, tra spegnimento, bonifica e messa in sicurezza.