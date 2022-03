L'intervento della Rap

Ripulita dai rifiuti la strada del Parco Uditore a Palermo. Solo poche ore fa, la via, era sommersa dalla spazzatura come denunciato dalla Cooperativa Sociale Parco Uditore che lavora in quest’area e che attraverso i social aveva lanciato un appello ai cittadini anche per testimoniare lo stato indecoroso in cui versava la strada fino a poco fa.

Intervento della Rap

In seguito alla segnalazione pubblicata su BlgoSicilia, la Rap è intervenuta con operatori e lo spazzamento manuale per rimuovere cartacce e rifiuti che albergavano nella strada.

Luogo simbolo di riscatto sociale

Il Parco uditore ospita al momento anche la casa delle Farfalle. Si potranno ammirare circa 300 specie di farfalle e se ne possono vedere tante nuove ogni settimana. Nel luogo simbolo di riscatto sociale e di amore per la natura, natura che pur all’interno di un’area urbana viene finalmente preservata dall’uomo, la “Casa delle Farfalle” trova il suo habitat naturale. La scelta dell’ideatore e curatore del progetto, Enzo Scarso, infatti è quella di offrire ai visitatori uno spazio più informale, rispetto a una sede museale di tre anni fa, e consentire loro, dopo il viaggio di scoperta del giardino tropicale urbano, di godere degli spazi naturali, dei percorsi ciclo-pedonali, dei 2.000 mq. di area gioco che il Parco ospita, in piena comunione con la natura.

Parco Uditore ospita la Casa delle Farfalle

Da qualche giorno il Parco Uditore ospita la “Casa delle Farfalle”. Inaugurata lo scorso 11 marzo ha già ricevuto la visite di oltre mille persone nel primo weekend. “Parco Uditore è una “location ideale per la casa delle farfalle – come ha sottolineato Enzo Scarso, curatore casa delle Farfalle – Un’area ben curata da ragazzi volontari che la mantengono bene come fosse un giardino privato. Dentro la casa ci sono farfalle bellissime che provengono da tutto il globo, a disposizione per i turisti e i tanti visitatori”.