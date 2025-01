Un incendio è stato appiccato nei locali dell’Ufficio casa in via Italia 105, nella zona nord di Siracusa. Si tratta della sezione del Municipio che si occupa delle occupazioni abusive di immobili comunali e regionali e come emerso nel corso dei sopralluoghi, dopo aver spento il rogo, è stata un’azione dolosa in quanto sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.

L’intervento dei soccorsi

Il focolaio è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e dagli agenti della Polizia municipale ma determinante è stato l’intervento di un assistente della Polizia locale che, poco dopo esserci accorto del fumo, ha preso un estintore per arginare l’azione delle fiamme.

L’inchiesta della Procura

Una parte della documentazione è stata compromessa ma è in corso la conta dei danni. E’ stata aperta un’inchiesta da parte dei magistrati della Procura di Siracusa.