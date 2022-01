Sinistro al km 13 sulla SS385

Nuova tragedia della strada in Sicilia. È di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 385 “Di Palagonia”, dove il traffico è attualmente rallentato con formazione di code, in avvicinamento al km 13 a Lentini, nel Siracusano. Lo rende noto l’Anas.

Schianto tra due veicoli

Nella nota l’Anas sottolinea che per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Ma in base alle prime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di una donna. Sul posto anche le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Non è chiara ancora la dinamica dell’impatto, su cui indagheranno gli inquirenti.

Le raccomandazione di Anas

