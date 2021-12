Indagini dei carabinieri

Morto un 31enne di Lentini vittima di un incidente stradale

Il suo scooter si è scontrato ieri sera con una macchina

L’impatto è avvenuto ieri sera in via Etnea, a Lentini

È deceduto un giovane 31 anni di Lentini, Salvatore Buremi, vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne era in sella ad uno scooter, quando, per cause da accertare, ha avuto un impatto con una macchina, una Fiat 500.

L’incidente in via Etnea

L’impatto si è verificato in via Etnea, una delle strade principali della città siciliana, e poco dopo essere soccorso, Buremi è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L’inchiesta per omicidio stradale

Il suo cuore ha cessato di battere nelle ore scorse mentre la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Le indagini sull’episodio sono condotte dai carabinieri che hanno posto sequestro i mezzi.

Le immagini

I carabinieri potrebbero raccogliere le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per poter ricostruire le fasi salienti dell’incidente e verificare le responsabilità. Nel corso della serata, sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di asfalto in cui si è verificato l’impatto tra lo scooter della vittima e la macchina.

La velocità e la distrazione

Gli inquirenti, dalle tracce delle gomme sulla strada, saranno in grado di stabilire la velocità con cui procedevano i mezzi, del resto, come spesso spiegano dalla Polizia stradale, è la velocità una delle cause principali degli incidenti, insieme alla distrazione. Occorrerà sentire anche il conducente della macchina, come spesso capita in questi casi sarà sottoposto ai test per accertare se fosse lucido.

Incidente stradale nella galleria di Lentini

Stamane, nella galleria San Demetrio dell’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto a ridosso dello svincolo di Lentini, un camion si è ribaltato per cause al vaglio della Polizia stradale. Il tratto in direzione di Catania è stato chiuso per consentire ai soccorritori di intervenire, poi, intorno alle 10,45 la strada è stata riaperta al traffico.

Foto da radiovocevicina.it