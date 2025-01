forse colto da malore

Un uomo di 77 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, ad Avola, nel Siracusano, sulla strada tra la circonvallazione ed il cimitero.

L’auto contro il muro

Il pensionato, originario di Avola ed ex autista dell’azienda sanitaria, era a bordo della sua auto, una Lancia, quando, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale di Avola, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro.

Forse colto da malore

Sono stati vani i tentativi di soccorrerlo, il suo cuore aveva già cessato di battere ma, stando ad una prima ricognizione degli inquirenti, l’anziano potrebbe essere stato colto da malore mentre era al volante della sua auto.

Il medico legale

Lo stabilirà il medico legale non appena sarà conclusa l’ispezione cadaverica, spetterà poi alla Procura di Siracusa decidere se disporre l’autopsia. Il tratto stradale dove si è verificato l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in attesa che la Polizia municipale concluda i rilievi.