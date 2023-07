indagini della polizia municipale

E’ di 5 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in contrada Santa Teresa Longarini, nella zona sud di Siracusa, la strada che consente di recarsi nelle zone balneari della città.

Lo scontro tra 2 auto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, nello scontro sono rimasti coinvolti una Opel Tigra, con a bordo un uomo ed una donna, ed una Mercedes con dentro 3 persone. Si sono aperti gli airbag, forse questo ha attutito l’impatto. Sono intervenuti i medici del 118 ma, per fortuna, non ci sono feriti gravi, al punto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sulle cause dell’incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale.

La tragedia sulla Statale 626

Si è aggravato il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso. Oltre alle due vittime, è morta anche la giovane che era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia.

La terza vittima

Eleonora Modica, 31 anni, questo il nome della ragazza, era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la trentunenne è morta durante l’intervento chirurgico.

Gli altri due morti

La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Un’altra auto, con a bordo due quarantenni è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.