la vittima è un 16enne di floridia, nel siracusano

Non è stato trovato l’automobilista che ha causato un incidente stradale

A perdere la vita è stato un 16enne di Floridia, deceduto 6 mesi fa

Avviate delle indagini difensive

E’ morto poco prima delle 20 del 14 novembre Federico Santangelo, 16 anni, floridiano, vittima di un incidente stradale, in via Falcone, a Floridia, nel Siracusano. Secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri, il ragazzino, che era in sella ad un moto, ha perso il controllo del mezzo per schivare una macchina proveniente dalla carreggiata opposta, per poi finire contro un palo.

La morte dopo l’impatto

L’impatto è stato violento, causando delle lesioni che non hanno dato scampo alla vittima, purtroppo non si è reso necessario il trasferimento in ospedale ma, a distanza di mesi dall’episodio, non si è ancora riusciti a rintracciare il conducente della macchina che avrebbe determinato l’incidente.

Le indagini difensive

Il legale della famiglia del giovane, l’avvocato Carlo Aloschi, ha avviato delle indagini difensive per risalire all’auto, magari al numero di targa, che sarebbe un primo passo verso la persona che, in quel momento, si trovava alla guida.

Le telecamere

Ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza della zona dove si è verificato il drammatico incidente: i filmati sono sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, e dei consulenti ma, al momento, mancherebbe quel frammento in grado di focalizzare la targa. In merito ai testimoni, non ci sarebbero persone che hanno assistito all’incrocio delle traiettorie tra la moto del 16enne e l’auto.

I testimoni

Alcuni automobilisti sono arrivati in via Falcone nei minuti successivi all’incidente, notando il corpo del ragazzo, le cui condizioni erano già compromesse ma stando ai loro racconti, forniti ai carabinieri, non è emerso nulla di interessante, sotto l’aspetto investigativo. Poco prima dell’incidente, Federico Santangelo si era visto con un amico a cui aveva chiesto di prestargli la sua moto per fare un giro. Una richiesta che è stata accontentata ma nessuno di loro due avrebbe mai potuto sapere che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro.