il pd siracusa attacca l'amministrazione italia

Il Pd di Siracusa lancia un attacco molto duro all’amministrazione comunale di Siracusa in merito all’incidente sul lavoro ai danni di un operaio di 43 avvenuto nella Cittadella dello Sport.

Nella struttura, di proprietà del Comune che ha acquisito la gestisce dopo aver tolto l’affidamento al circolo canottieri Ortigia, sono in corso degli interventi, avviati dopo l’esplosione del problema legato al mancato riscaldamento dell’acqua della piscina.

Pd, “mancanza rispetto norme”

“Ancora un altro incidente sul lavoro a Siracusa, e stavolta alla “Cittadella dello Sport”, in un cantiere comunale. Come si può pensare che ci possa essere sicurezza in tutti i luoghi di lavoro della città se la stessa amministrazione comunale non riesce a garantire il rispetto delle norme nei propri cantieri?” spiegano dal Pd di Siracusa.

“Comune faccia chiarezza”

“Come PD chiediamo che venga fatta immediatamente chiarezza – aggiungono dal Pd Siracusa – su quanto accaduto, su come è stato possibile che un operaio sia caduto dall’alto, dal tetto di un edificio pubblico in un cantiere pubblico, nonostante la normativa sulla sicurezza nei cantieri preveda specifiche e stringenti attività per evitarlo? Auguriamo al lavoratore una pronta guarigione, chiedendo con forza sicurezza nei luoghi di lavoro e adeguati controlli”.

Le indagini sull’incidente

Gli inquirenti dovranno accertare se l’operaio stesse lavorando nel rispetto delle norme di sicurezza, per questo saranno sentiti i responsabili degli interventi. Sarebbero stati alcuni colleghi a prestare le prime cure al 43enne, l’impatto è stato, inevitabilmente, violento, causando delle lesioni.

“Un fatto grave”

La caduta è avvenuta “a causa di un cornicione che si sarebbe sfarinato sotto i suoi piedi” spiega Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 che, negli ultimi mesi, è intervenuto numerose volte sui problemi alla Cittadella dello Sport.

“Sfiorata una tragedia purtroppo già annunciata – commenta Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 – Sulla Cittadella noi di Civico 4 abbiamo espresso più volte preoccupazioni per le condizioni della struttura. Di recente abbiamo parlato delle infiltrazioni all’interno della palestra e più volte abbiamo sollevato il problema della piscina all’aperto. L’episodio di ieri pomeriggio ci impone ancora una volta di riflettere sul futuro imminente della Cittadella. Una riflessione che in primis dovrebbe fare l’attuale amministrazione”.