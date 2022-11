l'incidente è avvenuto a pachino, nel siracusano

Un incidente sul lavoro si è verificato a Pachino, nel Siracusano, con un operaio di 47 anni che è stato trasferito al Cannizzaro di Catania.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima era in cima ad una scala per svolgere dei lavori di manutenzione di un edificio quando un furgone ha centrato, durante la corsa, la scala. L’operaio ha fatto un volo di qualche metro e l’impatto con l’asfalto è stato violento.

Trasportato in ospedale

E’ stato soccorso ma si è compreso che le sue condizioni erano piuttosto serie, per cui è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola. I medici, dopo aver eseguito dei controlli, hanno preferito che fosse trasportato in un ospedale più attrezzato, al Cannizzaro di Catania.

Le indagini

Sono scattate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare, innanzitutto, se l’operaio stesse lavorando nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Inoltre, c’è da capire se fosse per conto proprio o se, invece, è dipendente di un’azienda che si sta occupando, nella fattispecie, di alcuni interventi su quell’edificio e se la presenza della scala era stata adeguatamente segnalata.

I rilievi

Contestualmente, gli inquirenti dovranno compiere degli approfondimenti sul conto del conducente del furgone al fine di comprendere se fosse distratto da qualcosa. Tutti elementi che sono oggetto delle indagini da parte dei carabinieri della stazione di Pachino e della Compagnia di Noto.

Incidente nel Trapanese

Nei giorni scorsi, si è verificato un incidente mortale sul lavoro nelle campagne di Marsala. Un uomo è morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è avvenuto in contrada Samperi, nella zona Santo Padre delle Perriere, a circa dieci chilometri a sud dal centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente.