Un violento scontro frontale, avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale che collega Buccheri a Francofonte, nel territorio di Lentini, si è trasformato in tragedia.

La vittima

A perdere la vita è stato Fabrizio Scatà, 60enne originario di Buccheri. L’uomo si trovava alla guida della sua Mercedes e stava procedendo in direzione Lentini quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, si è verificato l’impatto con una Volvo proveniente dal senso opposto.

Un ferito

Al volante della seconda vettura un uomo di 58 anni, anche lui originario di Buccheri ma residente a Sant’Agata Li Battiati, rimasto gravemente ferito.

L’urto è stato devastante. I vigili del fuoco del distaccamento di Lentini sono intervenuti per estrarre la vittima dall’abitacolo, ridotto a un ammasso di lamiere. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno trasferito entrambi i conducenti all’ospedale di Lentini.

Il decesso

Le condizioni del sessantenne sono apparse fin da subito critiche: nella notte il suo cuore ha cessato di battere. L’altro automobilista, invece, ha riportato diverse fratture.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Lentini, coordinati dal luogotenente Silvio Puglisi, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dello schianto.