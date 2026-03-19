RAGUSA (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla SP 46 Ispica – Pozzallo, nel Ragusano. La vittima è un camionista, di 71 anni. Viaggiava a bordo di un autocarro che si è scontrato con un’auto. A causa del sinistro il mezzo pesante è uscito di strada ed il conducente è deceduto.

L’uomo, residente a Ispica, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuto sul posto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, una Peugeot, è stato trasportato all’ospedale di Modica. Sul posto per i rilievi di competenza i Carabinieri di Pozzallo e Modica oltre alle ambulanze del 118.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).