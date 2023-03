Tragedia nel Siracusano, giovane perde controllo dello scooter e muore

Gaetano Scariolo di

06/03/2023

Un 17enne, Samuele Cilia, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla Pachino-Marzamemi nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso, in modo autonomo, il controllo dello scooter su cui era a bordo.

La morte a seguito delle lesioni

La caduta gli avrebbe provocato delle gravi lesioni e nonostante il tentativo dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Sono state avviate le indagini per svelare la dinamica e verificare se vi sono testimonianze da parte di altre persone.

Un’altra vittima nel Siracusano

Nei giorni scorsi un altro incidente mortale nel Siracusano. A perdere la vita è stato un commerciante di 42 anni Dario Greco, morto in via Morelli, a Carlentini. L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto con una macchina.

Operato al San Marco di Catania

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove si è deciso, per via delle lesioni piuttosto serie, di trasportarlo al San Marco di Catania. E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma questa notte il suo cuore ha cessato di battere.

L’inchiesta della Procura di Siracusa

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente tra la moto e la macchina. Tra i primi ad essere ascoltato il conducente dell’auto: saranno compiuti degli accertamenti sul suo conto per svelare se vi sono precise responsabilità in questo ennesimo tragico incidente sulle strade del Siracusano.

Morte di una coppia sulla Rosolini-Noto

Precedentemente, un uomo di 30 anni di Vittoria, Diego Lauria, era morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto.

Il trentenne, alla guida di motocicletta, si scontrò con una macchina, alla cui guida c’era una donna di 72 anni. Lo schianto fu violento, l’uomo decedette poco dopo. In moto, c’era la compagna del trentenne, Larissa Venezia, rimasta ferita poi morta nelle ore successive,