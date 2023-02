il soccorso del 118

Tragedia sfiorata a Pachino, nel Siracusano, dove un bambino, nelle prime ore del mattino, è stato travolto da una macchina.

Il terrore della mamma

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della madre, la prima a prestare soccorso al piccolo: per qualche istante si è temuto il peggio ed alcuni testimoni hanno subito chiesto l’intervento del 118. Una ambulanza si è recata sul posto dove si trovava la vittima (nella foto di Ivan Sortino) che è stata soccorsa e curata ma secondo alcune prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini della Polizia municipale

Gli agenti della Polizia municipale di Pachino hanno avviato le indagini per verificare se vi sono delle responsabilità da parte del conducente della macchina. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti, in giornata saranno completati gli interrogatori.

Pedone travolto a Siracusa e morto dopo 3 giorni

Sabato scorso, un uomo di 86 anni, siracusano, è deceduto in un reparto dell’ospedale Umberto I di Siracusa a seguito delle lesioni riportate dopo essere stato travolto da un mezzo l’8 febbraio in viale Tunisi, nella zona nord di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, l’anziano stava per rientrare a casa a piedi ma il conducente del veicolo non avrebbe fatto in tempo a frenare.

Il ricovero in ospedale

La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ed i medici hanno provato a strapparlo alla morte ma le ferite riportate su varie parti del corpo erano troppo gravi.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre la Polizia municipale sta provvedendo al sequestro del mezzo coinvolto nell’incidente.

Donna investita nel Messinese

Venerdì scorso a Messina una donna di 58 anni è morta dopo essere stata travolta da una Ford Fiesta in via Nazionale di Giammoro La vittima è deceduta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. L’automobilista non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso.