Incidente nel Siracusano, scontro tra 2 auto, un morto e tre feriti

Redazione di

26/04/2023

Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 124, in prossimità dello svincolo dell’autostrada Siracusa-Catania.

L’impatto

Secondo una prima ricostruzione, la macchina guidata dalla vittima si è scontrata, per cause al vaglio degli inquirenti, con un’altra con a bordo tre persone, rimaste ferite.

Feriti in ospedale

Queste ultime sono state trasferite al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma i medici non si sbilanciano sulle condizione dei contusi che sono ricoverati. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

L’ultima vittima a marzo

L’ultimo incidente mortale nel Siracusano si è registrato il 30 marzo con il decesso di un 27enne avvenuto tra via Mercadante e via Macello, a Lentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, che era in sella ad uno moto, ha avuto un impatto, per cause da accertare contro una macchina. Difficile, per il momento, stabilire di chi siano le responsabilità, di certo la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

L’addio ad Arianna

Proprio ieri, Arianna Franceschino, 27 anni ha perso la vita a seguito di un incidente sulla Catania-Messina. Era in sella ad una moto condotta da un altro giovane. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, in gravi condizioni il conducente.

Arianna abitava ad Aci Sant’Antonio dove appena una settimana fa aveva festeggiato con amici e familiari i suoi 27 anni. “La tua immagine più bella – dice un’amica che era a quel compleanno – è quella che conservo tra i miei ricordi. Il cielo adesso ha un nuovo angelo con se, strappato alla terra troppo presto. Buon viaggio, sei nel cuore di tutti noi Arianna Franceschino”. Impiegata in un negozio di abbigliamento, Arianna era ben voluta da tutti. Amava la vita, stare con gli amici e con il fidanzato.