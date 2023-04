due le persone ferite, deviazione a san giorgio



Un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale di Catania tra un furgone ed un mezzo pesante ha paralizzato il traffico in direzione di Siracusa.

Carico sulla strada

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, per via del tamponamento, il Tir ha perso il carico, finito sulla strada. Due le persone ferite che hanno avuto bisogno delle cure dei medici ma, al tempo stesso, per motivi di sicurezza e di indagini, sono state bloccati tutti i veicoli diretti verso Siracusa.

Deviazione a San Gregorio

“Il sinistro è avvenuto al km 13,500 e risultano due persone ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di San Giorgio, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas.







Tangenziale bloccata per lavori

Nei giorni scorsi, a causa dei lavori lungo la Tangenziale di Catania, in prossimità dello svincolo Passo Martino Zona industriale si sono formate delle code lunghissime, a partire dallo svincolo di Lentini sul tratto dell’autostrada Siracusa-Catania.

Incidente mortale nel Palermitano

E’ di due morti il bilancio dell’incidente che si è verificato sulla Mazara del Vallo- Palermo all’altezza di Leroy Merlin. Due giovanissimi usciti con un gruppo di motocilisti.

Dalle prime notizie sembra che una moto si è scontrata con auto. Sull’asfalto sono rimasti due giovani. Per loro non c’è stato nulla da fare.

Il personale del 118 ha constatato la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale di Palermo. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti che hanno visto l’incidente e i due giovani rimasti a terra. Uno è stato sbalzato e finito contro il guard-rail. Un impatto fatale per il giovane che non gli ha lasciato scampo. Il traffico in direzione Palermo è bloccato.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione due giovani Alessio Fardella di 36 anni e Salvatore Tantillo di 20 anni. Sono finiti con lo scooter un Honda Sh contro un auto parcheggiata in corsia di emergenza. L’impatto è stato violentissimo. Per i due non c’è stato scampo. Sono morti sul colpo.