viabilità nel caos

I lavori sulla tangenziale, in direzione Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo Passo Martino Zona industriale, stanno creando dei fortissimi rallentamenti alla circolazione.

Le code

Lunghe le code e tempi biblici per chi deve recarsi a Catania ma queste colonne di veicoli rischiano di far perdere le coincidenze a chi deve prendere un aereo in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania.

La nota dell’Anas

“In base all’avanzamento del cantiere, saranno attuati restringimenti di carreggiata, in direzione Messina, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso. Le lavorazioni saranno eseguite con turnazione sulle 24 ore. Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio, tra il 0,000 e il km 0,500” si legge nella nota dell’Anas.

Chiusura notturna

L’Anas informa anche che sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa

tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Ecco il calendario

Questa notte, tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, saranno chiuse la rampa di svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Zia Lisa e diretti a Siracusa e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Zia Lisa. Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile, sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai

veicoli provenienti da A19 e diretti a Messina.

Chiude ponte Bailey a Palermo

Una struttura quanto piccola, tanto importante: il ponte Bailey alla Guadagna chiuderà i battenti per quattro giorni. Stop al traffico che si protrarrà dal 18 al 21 aprile e che si rende necessario per consentire al Coime l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulla sede stradale. Opere che saranno un banco di prova per la viabilità dell’area che dà sul fiume Oreto in vista dell’estate. Periodo nel quale a finire ai box sarà il ponte Oreto. Fatto che ne comporterà, con ogni probabilità, un forte restringimento di carreggiata o, addirittura, la chiusura al traffico. Proprio a tal proposito, da più parti è arrivata la proposta di un raddoppio della struttura militare, ad oggi però difficile da concretizzare.