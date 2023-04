Intervengono i vigili del fuoco

Incidente tra un furgone con a bordo tre persone ed un’auto col solo conducente si è verificato nel pomeriggio attorno alle 15.40 sull’autostrada A18 tra Acireale e Giarre, sulla carreggiata in direzione di Messina per un incidente stradale che ha coinvolto due automezzi.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. Per una delle persone a bordo del furgone si è reso necessario l’intervento dei sanitari del servizio 118 ed il trasporto in ambulanza presso un presidio ospedaliero.

Sul posto presente la polizia stradale per gli accertamenti di competenza.

Allarme sulle Madonie, troppi incidenti provocati da cinghiali e daini

Emergenza cinghiali nelle Madonie ed un paio di settimane fa il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone ha inviato una nota alla direzione regionale Anas e alla città metropolitana di Palermo chiedendo maggiori interventi controlli sulla sede stradale manifestando la propria preoccupazione per le diverse segnalazioni riguardanti la presenza di animali vaganti in area di Parco che in questi ultimi giorni, sempre più frequentemente, hanno causato gravi incidenti stradali.

Gli attraversamenti improvvisi delle sedi stradali di cinghiali e daini, mettono a rischio l’incolumità stessa delle persone coinvolte.

Il Commissario ha scritto una nota ai due enti preposti alle attività di controllo delle sedi stradali, per la collocazione di apposita segnaletica lungo i tratti stradali di rispettiva competenza, prossimi a boschi, macchie, torrenti e, comunque, in tutti quelli interessati da attraversamenti di esemplari di fauna selvatica vagante.

“Sebbene, sia in atto il piano di ridimensionamento della fauna selvatica – dice il Commissario Caltagirone – l’eccessiva proliferazione di questi animali selvatici, ci impone come ente gestore, d’intervenire con azioni e misure atte a garantire sempre la sicurezza e la tutela della vita umana. Oltre alla auspicata prudenza, – conclude – ogni altra considerazione, deve essere verosimilmente ricondotta, alla capacità di comprendere quanti fattori giocano ed entrano con casualità, nella dinamica degli eventi”.