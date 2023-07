è accaduto allo svincolo di cassibile della siracusa-gela

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 115 poco prima dell’ingresso della Siracusa-Gela, all’altezza dello svincolo di Cassibile.

Lo scontro tra due auto ed una moto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, nello scontro sono rimasti coinvolti due auto ed una moto: ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo mezzo, trasferito all’ospedale Di Maria di Avola ma ben più gravi sono le condizioni della moglie, trasportata in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Le indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere con esattezza cosa sia accaduto: sono stati presi i rilievi per valutare l’andatura dei mezzi coinvolti ed al tempo stesso per verificare se vi sono delle responsabilità precise su quanto accaduto.

Dramma sulla Palermo Mazara del Vallo

E’ un giovane di 31 anni di Carini (Pa) il pedone investito sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo da un’automobilista la scorsa notte. I genitori non lo avevano visto rientrare e hanno presentato denuncia ai carabinieri. Non appena si è sparsa la voce dell’incidente i genitori sono stati accompagnati alla camera mortuaria e hanno riconosciuto il loro figlio. Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. Come mai il giovane si trovasse a piedi in autostrada nella corsia di sorpasso.

L’automobilista che lo ha investito e ha chiamato i soccorsi giura che il giovane se l’è trovato all’improvviso sull’auto e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Lo scontro è stato violento. Il corpo del giovane a qualche centinaio di metri è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti nel luogo dell’incidente insieme ai sanitari del 118 e alla polstrada. La procura ha disposto l’autopsia.

Altro incidente

Un altro incidente è avvenuto, invece a Selinunte ed ha coinvolti due giovani che viaggiavano su una moto. l’incidente è avvenuto in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. I due, entrambi di Castelvetrano, sono stati trasferiti presso l’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala.