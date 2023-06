incontro con deputazione siracusana

La ditta che sta eseguendo i lavori sulla Siracusa-Gela, al centro delle chilometriche code che si formano in ogni fine settimana, ha confermato l’apertura dello svincolo di Cassibile nel prossimo week-end.

Audizione all’Ars

Lo ha ribadito in occasione dell’audizione alla Regione, chiesta dalla deputazione regionale di Siracusa. La notizia sull’apertura era stata data nei giorni scorsi da Autostrade siciliane o Cas sul proprio sito, dopo essersi scusata per i disagi.

Lo svincolo di Cassibile è nuovamente fruibile dagli automobilisti, è stato scongiurato un grave danno ai cittadini della provincia di Siracusa“. Ad affermarlo sono i deputati Tiziano Spada, Giuseppe Carta, Riccardo Gennuso e Carlo Auteri al termine dell’audizione in IV commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dei rappresentanti della ditta che si sta occupando dei lavori sull’autostrada A18.



L’affondo al Cas

“Insieme con i colleghi deputati – afferma Tiziano Spada – abbiamo ottenuto un risultato importante non solo per la zona sud della provincia, ma per tutto il territorio siracusano. La ditta che si occupa dei lavori ha ribadito di essere addirittura in anticipo di 10 giorni sulla consegna dei lavori. Il problema, ancora una volta, è stata la cattiva programmazione degli interventi da parte del Cas”.

Gli altri interventi

I parlamentari regionali hanno annunciato anche importanti novità che riguardano un altro tratto dell’A18, quello che collega a Rosolini e che negli ultimi mesi è stato interessato da lavori. “Restituiremo ai cittadini un’autostrada finalmente libera da cantieri che causano continui rallentamenti. La stagione estiva è entrata nel pieno e bisogna garantire le migliori condizioni a chi percorre un tratto autostradale fondamentale anche per l’economia della nostra provincia”.

Lavori sul tratto tra Noto e Rosolini

A partire dal 7 luglio avranno inizio i lavori sugli altri lotti, in particolare su quello tra Noto e Rosolini: saranno riasfaltati. Si prevedono meno code, visto che il grosso dei mezzi si dirige tra Avola e Noto.