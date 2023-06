domani interrogazione all'ars di fdi

Le proteste sulle code sulla Siracusa-Gela, per via dei lavori in prossimità dello svincolo di Cassibile, sono arrivate ad Autostrade siciliane (Cas), che, sul proprio sito, ha fatto le sue scuse.

Le scuse del Cas

“Si comunica che la ditta affidataria dei lavori sullo svincolo di Cassibile non è riuscita a definire il cantiere entro il fine settimana, comunicando il differimento al prossimo fine settimana. Autostrade Siciliane si scusa per il protrarsi dei disagi, peraltro accresciuti a causa dell’enorme afflusso di traffico verso le principali località turistiche e balneari del territorio”.

Se ne parla il prossimo fine settimana

Il post di Autostrade siciliane chiarisce che l’apertura è prevista per il prossimo fine settimana, per cui sabato, a meno di miracoli o altro, Dunque, non mercoledì, come aveva paventato il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, dopo aver parlato con i dirigenti di Autostrade siciliane.

Interrogazione all’Ars

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, lancia un attacco ad Autostrade siciliane dopo che, con un comunicato dei giorni scorsi, aveva annunciato dell’apertura dello svincolo di Cassibile nella giornata di ieri. Ed ora accusa il Consorzio di aver detto solo delle bugie.

” Ha mentito, i km di coda di oggi ne sono testimonianza, domani presenterò un’interrogazione perché non è questo il modo corretto di operare e chiedo scusa alla cittadinanza per essermi fidato di un cronoprogramma non rispettato” riferisce Carlo Auteri.

“Il Cas non riesce a tener conto dei disagi che possono essere arrecati predisponendo lavori durante la stagione estiva – aggiunge il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri – e nonostante pressioni e sollecitazioni per permettere di raggiungere le spiagge della zona sud della provincia di Siracusa senza attendere ore in fila, continua a disinteressarsi del territorio. Non è questa la gestione oculata che ci si aspetta, così non si può continuare”.