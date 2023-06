“Vasco, al recente concerto di Palermo, ha parlato di favole (la canzone è T’immagini ndr), e dei politici che ne raccontano tante. Ecco sui lavori per la Siracusa-Gela, mi pare che di panzane e frottole ne sono state dette tante”.

La testimonianza

E’ quanto affermato al telefono da un automobilista siracusano che, dalle prime ore del mattino, è incolonnato nel tratto di Cassibile dell’autostrada “Siracusa-Gela” al centro di lavori per il rifacimento del manto stradale iniziati allo scadere della primavera e non ancora conclusi con l’estate ormai esplosa.

Le rassicurazioni e poi la doccia gelata

In settimana, vi erano state rassicurazioni di Autostrade siciliane sulla fine degli interventi, come del resto hanno annunciato due esponenti politici del Centrodestra, prima il coordinatore della Lega Siracusa, Enzo Vinciullo, e poi il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, poi 48 ore fa, un altro politico, questa volta il vicensindaco di Siracusa, Edy Bandiera, ha svelato il bluff di Autostrade siciliane o Cas, spiegando che i lavori sarebbero proseguiti ancora, fino a mercoledì prossimo. Sarà vero anche questa volta? Lo si saprà presto.

I danni all’economia turistica

Ma montano le polemiche sull’ennesima estate in coda sulla Siracusa-Gela, la strada che consente di accedere alle località balneari più suggestive della zona sud del Siracusano, tra queste le riserve di Calamosche e Vendicari, San Lorenzo, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero, senza contare che grazie alla Siracusa-Gela è possibile recarsi nel Ragusano. Per cui, due province sotto scacco dei tempi dettati da Autostrade siciliane che ha aperto il cantiere nei lotti di Rosolini e Noto per rifare l’asfalto: la chiusura è prevista per il 7 luglio alle 20.

La chiusura di Noto e Rosolini

Insomma, ancora lavori e lavori in piena estate alla faccia di chi vuole recarsi al mare e soprattutto degli operatori economici, dunque, ristoratori, albergatori, titolari di bar e stabilimenti balneari, solo per citarne qualcuno. In merito agli interventi su Cassibile, secondo quanto ha sostenuto a BlogSicilia il coordinatore della Lega Siracusa, Enzo Vinciullo, il rallentamento è stato causato dalle piogge che hanno impedito ai tecnici di far colare l’asfalto sul tratto interessato.