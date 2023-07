E’ di due feriti il bilancio di un incidente in via Wagner con via Mariano Stabile. Nello scontro tra due vetture un un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17 anni sono finiti in ospedale trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

L’incidente si è verificato la scorsa notte. Nell’impatto una delle auto è finita contro il muro di un palazzo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato i feriti in ospedale. I rilievi sono eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.

Incidente mortale sulla Palermo Mazara del Vallo

E’ davvero un mistero quanto successo la scorsa notte sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona del raccordo. Un’automobilista attorno alle quattro ha chiamato la polizia dicendo di avere colpito mentre viaggiava in direzione di Capaci. Un impatto violento ma nessuna traccia dell’uomo investito. Sono iniziate le ricerche, ma nella zona dell’impatto non c’era nulla.

Il corpo ritrovato molto distante dal luogo dell’impatto

Dopo ulteriori ricerche, allargando il perimetro, ad una certa distanza è stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane. L’impatto l’aveva fatto sbalzare a centinaia di metri.

I sanitari del 118 hanno accertato che era morto. Gli automobilisti che lo hanno investito giurano che quel ragazzo non ha cercato di evitare l’impatto, al contrario stava percorrendo a piedi l’autostrada verso Capaci e quando ha visto arrivare l’auto vi si è lanciato contro.

In corso indagini

Sono in corso indagini anche per risalire al nome della vittima che non aveva documenti. Non distante dal luogo dell’incidente c’è una discoteca. I poliziotti stanno verificando dalle immagini di videosorveglianza se quel giovane sia uscito da uno dei locali in zona.

Il corpo del giovane è stato portato in camera mortuaria. Sarà la procura a decidere nelle prossime ore se eseguire o meno l’autopsia. Certo bisognerà stabilire le condizioni del giovane. Se prima di percorrere l’autostrada ha ingerito alcool o stupefacenti.

Altro incidente

Un altro incidente è avvenuto, invece a Selinunte ed ha coinvolti due giovani che viaggiavano su una moto. l’incidente è avvenuto in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. I due, entrambi di Castelvetrano, sono stati trasferiti presso l’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala.

G.F. e S.M., queste le loro iniziali, sono arrivati al pronto soccorso di Castelvetrano in codice rosso. Al giovane è stata assegnata una prognosi di 60 giorni. Alla fidanzata, invece, è stata riscontrata la frattura del bacino e della gamba sinistra. Per il conducente dell’auto, M.L.V., invece, prognosi di 15 giorni per trauma cranico cervicale. L’uomo è stato dimesso dal pronto soccorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Castelvetrano. Il violento scontro è avvenuto quasi frontalmente, nel tratto di strada compreso tra il semaforo della via Cavallaro e la Sp 56.