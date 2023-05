aperta inchiesta per omicidio stradale

E’ deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale di ieri un uomo di 57 anni che, con la sua moto, si è scontrato, con una furgone sulla Statale 114, tra Siracusa e Priolo, in prossimità dell’ingresso della portineria sud della raffineria Isab Lukoil.

Morto al Cannizzaro di Catania

L’uomo è morto nelle ultime ore, al Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato con l’elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’altro veicolo: entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale: un atto dovuto come l’imminente iscrizione nel registro degli indagati del conducente del furgone. Nella serata di ieri, gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni per provare ad accertare eventuali responsabilità.

Incidente misterioso a Targia

E’ un vero mistero l’incidente avvenuto ieri mattina, in contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa, con un furgoncino che si è ribaltato.

Conducente in fuga dopo incidente

Non si trova, infatti, il suo conducente, che, stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa, è scappato e con se avrebbe avuto degli zainetti. A quanto pare, l’uomo alla guida del mezzo sarebbe rimasto vittima di un incidente autonomo, probabilmente dopo essere finito fuori strada. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti nell’episodio.

Auto si ribaltano sulla 114

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto 2 giorni fa sulla Statale 114 tra Siracusa e Catania, all’altezza dello svincolo di Melilli. Due auto, una Volkswagen Polo ed una Volkswagen Tiguain, a seguito di un impatto, le cui cause sono al vaglio della Polizia stradale, si sono capovolte.

Le vittime

Un 61enne, a bordo della prima auto, ed un 64enne, che era nell’altro veicolo, hanno rimediato delle contusioni. Il primo ha avuto 5 giorni di prognosi, l’altro 7 giorni ma, per come è stata la dinamica dell’incidente è andata bene ad entrambi.