il cordoglio di parenti ed amici per il 17enne scomparso

E’ sotto shock la comunità di Pachino, nel Siracusano, per la tragica morte di Samuele Cilia, il 17enne studente morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente autonomo avvenuto nella serata di ieri a Pachino.

I funerali

Sono stati già disposti i funerali che si terranno domani alle 16,30 nella chiesa di San Corrado, a Pachino. Immenso il dolore degli amici e dei parenti per la scomparsa del minore.

Il ricordo di un cugino

Tra le testimonianze più emozionanti, quella di un cugino che ha voluto ricordarlo così: “Giorni che non dovrebbero mai arrivare, ad un padre a una madre ai nonni a tutti e a tutta la comunità Pachinese..ma cucinu mi dicevi quando mi incotravi …ti ho conosciuto che eri piccolo e mi incontravi con quel sorriso e non ti conoscevo più. Oggi è andato via un figlio di tutto noi di tutta la comunità Pachinese….strazio e dolore incolmabile per tutta la famiglia…..R.I.P. cuginetto. ..adesso ho un cuginetto angelo”.

La scuola in lutto

I dirigenti della scuola dove studiava il 17enne hanno espresso cordoglio alla famiglia. “Il presidente del Consiglio d’istituto Joe Frasi la preside Barbara Nanè il DSGA Guarino e tutto il consiglio d’istituto del Paolo Calleri, affranti dal dolore per la perdita del nostro studente Samuele Cilia si stringe a tutta la famiglia Cilia” si legge in un post sui social.

Gli amici

Altri ricordano il 17enne quando ancora era piccolissimo. “Samuele Gioia mio…. Ricordo la prima volta che sei venuto a casa mia insieme a tutti gli altri, appena ti vidi, sorrisi.. Ieri sera appena ho saputo la notizia mi si è spezzato il cuore non volevo crederci è inaccettabile. Ricordo a come scherzavate a come eravate felici. Samuele eri l’amico di tutti, un ragazzo umile e gioioso e tale rimarrai. Hai lasciato a tutti senza parole e un dolore immenso. Ciao piccolo-grande angelo sei volato troppo presto…. Stai sempre accanto alla tua famiglia come hai sempre fatto”.

Video di Ivan Sortino