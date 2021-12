l'impatto è avvenuto a rosolini

E’ in fin di vita, ricoverato al Cannizzaro di Catania, un giovane di 18 anni vittima di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte a Rosolini. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, era in sella al proprio scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con una macchina.

Lo scontro tra lo scooter e l’auto

L’impatto è stato violento, il 18enne è stato sbalzato dalla sella, procurandosi della ferite piuttosto serie, al punto che si è reso necessario il trasferimento all’ospedale catanese dove si trova in prognosi riservata. Lotta tra la vita e la morte mentre gli inquirenti sono al lavoro per determinare le responsabilità in questo nuovo incidente sulle strade siciliane.

Tragedia sulle strade siciliane

Tre giovani fra i sedici e i 20 anni morti e un quarto ferito in modo grave sono le vittime del drammatico scontro nella mattina di Natale sulla Provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita di Niscemi, nel Nisseno.

Le vittime

A perdere la vita sono stati Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni, e Alessandro Cirrone, 16 anni, mentre il ferito è in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto a intervento neurochirurgico.

Morto minore a Comiso

Sembra non avere fine questa striscia di morti sulle strade in Sicilia, infatti nei giorni scorsi, a Comiso, un 15enne ha perso la vita dopo essere caduto dal suo scooter. I soccorsi, arrivati poco dopo, si sono rivelati inutili e non c’è stato altro che constatare il decesso. Gli inquirenti, come da prassi, hanno sequestrato il ciclomotore, contestualmente saranno passate al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, allo scopo di verificare perché il ragazzino è finito sull’asfalto.

La tragedia sulla Modica-Pozzallo

Poco prima del decesso del ragazzino di Comiso, si era verificato un incidente stradale sulla Modica-Pozzallo, in cui a perdere la vita era stato Daniele Caschetto, 44 anni, conducente di un Tir coinvolto in uno scontro con un altro camion ed un altro mezzo.