E’ di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, nello scontro sono rimasti coinvolti un camion ed un altro mezzo, il cui conducente ha perso la vita.

Indagini sulle cause dell’incidente

Forse l’impatto non ha dato scampo alla vittima, nonostante i tentativi dei soccorritori di strapparlo alla morte. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni visto che servirà comprendere le cause che hanno causato prima l’incidente e poi il decesso dell’automobilista.

Inchiesta per omicidio stradale

I mezzi sono stati posti sotto sequestro come disposto dalla Procura che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. I magistrati devono sciogliere la riserva se disporre o meno l’autopsia sul cadavere. Frattanto, sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui il conducente del camion. Bisognerà accertare le responsabilità nello scontro, molto dipenderà dalle tracce lasciate sull’asfalto dai mezzi. Potrebbe essere stata la distrazione o la velocità ad avere determinato l’incidente mortale.

L’ultimo incidente mortale a settembre

L’ultimo incidente mortale sulla Siracusa-Catania risale al settembre scorso quando a perdere la vita, all’altezza dello svincolo per Priolo, fu un uomo di 49 anni, residente a Gravina di Catania. Si trovava a bordo di una macchina, una Fiat 500, alla cui guida c’era una donna di 24 anni, M.D., che non ha riportato gravi conseguenze.

Scontro nel Nisseno

Incidente stradale con due persone ferite questa mattina lungo la Strada Statale 626. Il traffico è andato il tilt a causa del sinistro. Lo schianto nei pressi della città di Butera, in provincia di Caltanissetta.

Traffico bloccato

“Sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” il traffico è provvisoriamente bloccato al km 43,800, a Butera (CL), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite”.