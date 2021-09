La vittima si chiamava Francesca Catalano

Questa mattina ha smesso di battere in un letto dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il cuore di Francesca Catalano, 73 anni, coinvolta ieri in un gravissimo incidente stradale nell’ennese. I sanitari hanno fatto di tutto per strappare alla morte l’anziana ma le ferite riportate davano poche speranze. La vittima aveva riportato una serie di danni ad alcuni organi in seguito all’impatto e questo non le ha dato scampo.

Il fatto

Francesca Catalano era a bordo dell’auto condotta dal marito, 75 anni, anche lui ricoverato al nosocomio nisseno anche se sembra essere fuori pericolo. L’uomo è comunque in prognosi riservata e si sta sottoponendo ad una serie di accertamenti, per cui la sua cartella sanitaria è in “evoluzione”. Si è trattato di un incidente autonomo. Il veicolo, una Opel Speedtester, intorno alle 19 di ieri si è schiantato contro il guardrail all’altezza dello svincolo di Gela.

Schianto violentissimo

Ancora da capire i motivi che hanno portato il mezzo fuori strada. Ad intervenire sul posto nell’immediatezza ambulanze del 118 e l’elisoccorso, considerata la gravità delle condizioni della donna. La corsa in ospedale, però, è risultata vana.

A luglio nella stessa arteria ancora sangue

C’è un recente precedente tragico in questa stessa strada. Nel luglio scorso si è verificato un incidente che ha coinvolto tre mezzi sulla Statale 626, nei pressi dell’uscita per Mazzarino, e che è costato la vita a una donna di 38 anni di Butera, Jessica Luana Sbirziola. Nello scontro è rimasto ferito anche il padre di 81 anni. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Ferito in modo lieve, invece, un uomo di 51 anni che è stato trasferito con il 118 nell’Ospedale di Mazzarino. Altre due persone sono rimasero ferite quello stesso giorno in un altro sinistro avvenuto sulla SP32, la Ribera- Cianciana. Un uomo rimase gravemente ferito, e fu trasportato in elisoccorso in un ospedale di Palermo. A scontrarsi una Fiat 500 e un furgone.