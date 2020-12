Terzo focolaio ospedaliero scoperto in pochi giorni

Altri focolai in Case di riposo

Allarme per strutture ospedaliere miste

Presto ilpiano vaccini dedicato proprio al personale ospedaliero contro questi rischi

Sedici persone sono risultate positive al Covid nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: dieci pazienti, un medico, quattro infermieri e un Oss. I primi 3 pazienti erano stati trasferiti tre giorni fa nella divisione di Malattie Infettive. Questa sera sono arrivati i risultati dei tamponi molecolari per altri 7 pazienti positivi che, a loro volta, saranno trasferiti in quel reparto.

“In accordo con la direzione strategica e nell’ottica di tutelare la salute dei pazienti – spiega il primario facente funzioni del reparto, Antonio Burgio – si è stabilito che al momento i nuovi pazienti che necessitano di ricovero in Medicina Interna saranno ricoverati in Obi proprio per garantire la continuità assistenziale che non è mai stata interrotta. Lunedì, compatibilmente con i tempi del contagio, faremo nuovi tamponi ai pazienti che rimangono in reparto per verificare se ci sono altre persone che sono state contagiate. Siamo preoccupati per ciò che è successo ma stiamo continuando a lavorare nonostante la difficile situazione. Dopo il trasferimento dei primi tre pazienti è stato sanificato tutto il reparto e le stanze per evitare il contagio e riprenderemo anche domani con il trasferimento degli altri pazienti”.

Appena l’altro ieri era stato certificato un altro focolaio ospedaliero Covid19 nel reparto di Geriatria dell’ospedale Ingrassia. Qui sono stati accertati 11 casi tra infermieri, operatori e medici e 6 pazienti.

Secondo i medici del nosocomio di corso Calatafimi è molto difficile gestire un ospedale misto. I degenti sono stati, già, trasferiti in strutture ospedaliere e residenziali dedicate alla cura ed assistenza dei pazienti affetti dal Coronavirus.

Gli 11 operatori sono, invece, in isolamento domiciliare. Tutti i positivi sono stati individuati a seguito dei tamponi molecolari effettuati ogni 48 ore dopo che nella giornata di sabato scorso erano stati accertati, sempre nel reparto di geriatria, 7 pazienti positivi.

Sono, finora, complessivamente 24 i positivi riscontrati nella struttura: 11 operatori e 13 pazienti. Il reparto, già più volte sanificato, continua a funzionare per gli altri degenti risultati negativi al tampone. Gli operatori attualmente in servizio indossano i DPI abitualmente utilizzati negli Ospedali Covid..