intervento del 118

Non si arresta la scia di incidenti stradale a Siracusa e dopo quello accaduto in contrada Targia se ne è verificato un altro sulla via del mare.

Incidente sulla via del mare

In particolare, all’altezza della rotonda verso il Plemmirio, due auto, tra cui un taxi con bordo dei turisti, si sono scontrati. Ignote, al momento, le cause dell’impatto, forse la distrazione e la velocità potrebbero avere avuto una parte importante in questa vicenda, come spesso dicono le forze dell’ordine.

Turisti feriti

E’ stato necessario l’arrivo delle ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, tra questi anche i turisti. Il traffico ha subito dei rallentamenti, gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti per prendere i rilievi ed avviare le indagini.

Incidente in contrada Spalla

Nella tarda mattinata, un incidente stradale si è verificato in contrada Spalla, nel territorio di Melilli, ma a ridosso dell’ingresso nord di Siracusa.

Feriti estratti dalle auto

A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione, sono state due auto mentre i feriti sarebbero 4, tra cui una donna ed il figlio, che sono stati estratti dall’ abitacolo dai vigili del fuoco per poi essere soccorsi dal personale del 118.

Strada chiusa

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri, hanno chiuso la strada, che porta ai grandi centri commerciali della zona, per consentire ai soccorsi di intervenire e di far atterrare l’elisoccorso per il trasporto di una persona in ospedale, le cui condizioni sono più preoccupanti.

Incidente nel Ragusano

E’ in gravi condizioni il conducente di una moto che si è scontrato intorno alle 23 di ieri sera in via Risorgimento, a Ragusa, con una macchina.

Ferito in ospedale

Il ferito, dopo l’impatto, è stato soccorso prima dai testimoni che hanno chiesto l’intervento del 118: il personale medico gli ha prestato le prime cure per poi trasferirlo in ospedale dove sarebbe in prognosi riservata.