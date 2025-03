Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22,30, sulla Sp 1 tra Brucoli ed Augusta, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una macchina, con a bordo due fratelli, si è schiantata, per cause da accertare, contro un muro di un’abitazione privata. Uno dei due fratelli è deceduto, l’altro è stato trasportato all’ospedale Muscatello di Augusta. Per consentire ai soccorritori di intervenire, tra cui i vigili del fuoco, il tratto di strada è stato interrotto al traffico fino alle 3.