Un incidente mortale si è verificato in serata sulla Statale 114, nel tratto del territorio di Augusta, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, un automobilista di 67 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della sua macchina, andando a sbattere contro una parete rocciosa.

Inutili i soccorsi

Quando sono arrivati i soccorritori per l’uomo, originario del Catanese, non c’era più nulla da fare, inutili i tentativi per rianimarlo. I carabinieri sono al lavoro per capire se la vittima è stata colta da malore durante la guida o se, invece, l’uomo si era distratto, non riuscendo poi a tenere l’auto sulla carreggiata.

Le indagini

Il medico legale, chiamato per l’ispezione cadaverica, potrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla vicenda. Il mezzo è stato posto sotto sequestro ed a causa dell’incidente si sono verificati dei rallentamenti alla circolazione.