il muletto si è ribaltato

Un giovane di 26 anni, originario di Siracusa, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto stamane in prossimità di una azienda agricola tra Solarino e Priolo, nel Siracusano.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l’operaio stava provvedendo alla potatura di alcuni alberi dell’impresa e per farlo sarebbe salito su un muletto. A quanto pare, il mezzo era su un dislivello ed è bastato poco perché perdesse stabilità, al punto da ribaltarsi.

Il trasporto con l’elisoccorso

Il giovane è rimasto schiacciato ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi per liberarlo: è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del 26enne all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto alle cure dei medici che si sono riservati sulla prognosi.

Incidente sul lavoro nel Catanese

E’ grave nel Catanese un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti. E’ rimasto schiacciato tra un camion addetto alla raccolta e un muro. Il fatto è accaduto all’interno del Ccr di Riposto, il centro comunale di raccolta dove vengono stoccate determinate tipologie di rifiuti differenziati. Sul posto i carabinieri della stazione di Riposto che stavano compiendo i necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare che l’operaio, un uomo di 56 anni, sia rimasto schiacciato tra un muretto di pietra e un camion dell’igiene urbana nel tentativo di evitare che il mezzo si schiantasse proprio contro il muro. Ma la ricostruzione dell’incidente è ancora al vaglio dei militari dell’Arma.

Il sopralluogo del sindaco

Il sindaco di Riposto Davide Vasta non appena appresa la notizia è giunto questa mattina al centro di raccolta comunale di via Carbonaro. Coinvolto nell’incidente un operaio della ditta Impregico, che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune marinaro. “Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia – dichiara il sindaco Davide Vasta -. Ci siamo recati sul posto per capire cosa fosse successo e abbiamo trovato i carabinieri che stavano compiendo i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente. L’operaio era già stato trasportato al Trauma Center del Cannizzaro, dove si trova in questo momento. Ci siamo subito attivati per capire in quali condizioni fosse arrivato”.