Un incidente sul lavoro si è verificato nella raffineria Isab Nord del Petrolchimico di Priolo, nel Siracusano La vittima è un operaio di 50enne, dipendente di un’impresa metalmeccanica che stava lavorando, nella serata di ieri, alla manutenzione di una pompa dell’impianto Cr30.

Cosa è accaduto

Per cause che sono al vaglio della polizia, si è procurato una grave lesione al torace ed al polmone. Tra le ipotesi c’è che l’operaio sia stato colpito da un pezzo di metallo, staccatasi da un macchinario, all’altezza del petto.

Lotta tra la vita e la morte

Sono stati i suoi colleghi a prestare le prime cure ma si è compreso subito che le sue condizioni fisiche erano piuttosto serie, per cui si è proceduto al trasferimento dell’operaio all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si trova in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

Catena di incidenti mortali sul lavoro nel Nisseno

Nel Siracusano, prosegue, dunque, la striscia di incidenti sul lavoro ma in altre zone della Sicilia, come il Nisseno, i dati sulle morti bianche è drammatico come denuncia la Uil.

“La fame di lavoro a Caltanissetta non giustifica il gioco al massacro, letteralmente al massacro, sulla pelle di lavoratrici e lavoratori. I dati del recentissimo Rapporto Inail per il 2024 sono inquietanti. Gli incidenti mortali in questa provincia sono schizzati a 7 tra gennaio-dicembre dello scorso anno, mentre se n’era registrato 1 nel 2023. Le denunce d’infortunio, invece, sono passate da mille 241 a mille 331. Sono numeri da stato di emergenza, che meritano risposte adeguate e concrete” affermano Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, e Salvatore Guttilla, segretario organizzativo della Uil Sicilia con delega su Caltanissetta, parlano di “emergenza lavoro nel Nisseno” commentando le tabelle territoriali diffuse dall’Inail per il 2024.

“Con rabbia e dolore leggiamo di un’impennata di incidenti, dall’esito mortale – conclude la Uil – ma non solo, nella provincia di Caltanissetta che, peraltro, potrebbe avere registrato numeri ancora più pesanti se consideriamo come il Rapporto Inail si riferisca soltanto alle denunce giunte all’Istituto”.