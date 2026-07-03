Un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze per le persone, si è verificato sulla strada statale 114, in direzione Catania, subito dopo lo svincolo di Siracusa Sud. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autocarro con cisterna e un furgone appartenente a una ditta impegnata nella manutenzione stradale.

Disagi limitati

Nonostante l’impatto, non si registrano feriti. La circolazione lungo l’arteria non risulta compromessa, sebbene il traffico sia stato temporaneamente deviato sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Le indagini della Polstrada

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Lentini, il personale Anas e i Vigili del Fuoco, che stanno gestendo la viabilità e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le autorità raccomandano agli automobilisti in transito di procedere con la massima prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato.