È di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla Siracusa-Catania in prossimità dello svincolo di Augusta.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Lentini, nello scontro sono rimaste coinvolte due auto.

Feriti in ospedale

Tante le richieste di intervento al centralino della Polstrada e del 118: i feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Lo scontro ha creato dei forti rallentamenti alla circolazione.