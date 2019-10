Lo scontro nei pressi di Francofonte

Sono tre i morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 194, a Francofonte, tra un camion ed una macchina. Gli occupanti di quest’ultimo veicolo, una Peugeot 208 di colore bianco, due donne ed un uomo, sono deceduti, come sostenuto dai vigili del fuoco di Siracusa, intervenuti per estrarre i corpi dall’auto. Il camion trasportava animali vivi. Le indagini sulla dinamica dello scontro sono condotte dai carabinieri.