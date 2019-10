La tragedia sulla Statale 194

Sono morti dopo uno scontro frontale tra la loro auto, una Peugeot 208 bianca, ed un camion le tre vittime, due donne ed un uomo, dell’incidente stradale avvenuto avvenuto sulla statale 194, a Francofonte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa, che indagano sulla vicenda, la macchina, diretta verso Catania, dopo un sorpasso sarebbe finita contro il Tir, che viaggiava nella carreggiata opposta. Non c’è stato nulla da fare per gli occupanti della macchina, che sarebbero deceduti negli istanti successivi all’impatto. Il traffico è stato deviato dai carabinieri che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla zona. Sono in corso le operazioni per le identificazioni delle vittime.