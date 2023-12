indagini della polizia municipale

E’ di 3 feriti il bilancio di un pauroso incidente stradale, avvenuto sulla strada tra Siracusa e Floridia, in prossimità dello svincolo autostradale. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia municipale, due mezzi, un furgoncino ed una macchina, provenienti da direzione opposte, si sono scontrate. Forse, uno dei due veicoli avrebbe voluto imboccare il tornante per immettersi sul tratto autostradale, fatto sta che c’è stato l’impatto ed il furgoncino si è ribaltato su un fianco. Sono stati chiamati i soccorsi, sul posto, oltre alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco, chiamati per aiutare le vittime ad uscire dagli abitacoli, sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno provveduto al trasferimento dei tre feriti al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Le condizioni dei protagonisti dell’incidente non sono gravi.