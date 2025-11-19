Nuovo incidente stradale in Sicilia: questa volta è accaduto nel Siracusano, dove uno scontro ha paralizzato la circolazione lungo la strada Maremonti, vicino all’ingresso di Canicattini Bagni. Poco prima delle 8, per motivi ancora da chiarire, due automobili e altrettanti veicoli commerciali sono rimasti coinvolti in una collisione che ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, impegnati nelle operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, nelle auto viaggiavano due donne, una delle quali con una bambina. Tutte sono state trasferite in ospedale per i controlli di routine: dai primi riscontri non risulterebbero ferite gravi.

La strada chiusa

La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, provocando rallentamenti e disagi alla viabilità locale. Segnalati anche alcuni comportamenti rischiosi da parte degli automobilisti costretti a deviare il percorso.