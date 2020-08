L'analisi dei carabinieri

A spiegare le cause dell’impennata degli incidenti stradali nel Siracusano sono i carabinieri del comando provinciale di Siracusa. “Complice l’aumentato traffico veicolare dovuto all’arrivo dei turisti verso le zone balneari, sono stati 4 i sinistri stradali di cui 2 con feriti” fanno sapere i militari ma in questo conto va messo pure l’incidente mortale sulla Pachino-Marzamemi in cui ha perso la vita un ventiduenne di Pachino, Salvatore Aprile, 22 anni, deceduto dopo l’impatto tra la sua moto ed una macchina. Il conducente dell’auto, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato indagato per omicidio stradale mentre i mezzi sono stati sequestrati. I carabinieri, nell’ambito dei controlli per scongiurare altri incidenti, hanno denunciato un automobilista che è risultato positivo al test sulla droga.

Negli ultimi tre giorni, i carabinieri di di Noto hanno emesso 36 multe per violazioni al codice della strada per un ammontare di circa 15 mila euro di sanzioni e e 132 i punti complessivamente decurtati ad automobilisti indisciplinati. “Tra le violazioni più frequenti si registra ancora una volta il mancato uso del casco alla guida di

motoveicoli” dicono dal comando provinciale di Siracusa. Inoltre, tra le altre violazioni riscontrate spiccano 3 episodi di guida senza assicurazione obbligatoria, 7 contestazioni per guida senza cinture di sicurezza, 3, contravvenzioni per guida pericolosa in centro abitato, una contravvenzione per inottemperanza all’alt imposto dai carabinieri, impegnati nel controllo.

La polizia di Noto, invece, al termine di una vasta operazione di controllo, sia in città sia nelle zone balneari, hanno elevato 20 sanzioni e sequestrato nel complesso 6 mezzi. “Nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno sanzionato alcuni automobilisti in particolare per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, guida di ciclomotori e motocicli senza il previsto casco protettivo e mancanza della carta di circolazione. L’importo delle sanzioni elevate supera i 30 mila euro” dice il dirigente del commissariato di polizia di Noto, Paolo Arena.