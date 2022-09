iniziativa della polizia municipale di siracusa

Troppi gli incidenti a Siracusa a causa della distrazione degli automobilisti più attenti alle notifiche sul proprio telefonino che alla strada.

L’ultimo incidente

Nella mattinata di ieri, si è registrato l’ennesimo episodio che è costato caro a due giovani in sella ad una moto centrati in piano da una macchina, il cui conducente, secondo i primi rilievi della Polizia municipale, era impegnato con il cellulare. Le vittime sono state trasferite in ospedale, le loro condizioni sono serie anche se non sembrano essere in pericolo di vita.

Polizia municipale in borghese

Da qualche tempo, il comando della Polizia municipale di Siracusa ha deciso di costituire un nucleo che girerà in moto o scooter, rigorosamente in borghese, per sanzionare automobilisti e motociclisti che usano il telefonino durante la guida. Una strategia che, secondo i piani dei vigili urbani, dovrebbe consentire, nel medio termine, una riduzione degli incidenti, almeno nelle ore del mattino.

Gli incidenti notturni

Nelle statistiche della Polizia municipale di Siracusa emerge un altro dato: durante la notte, buona parte degli incidenti sono dovuti al consumo di alcool e droghe.