A perdere la vita una ragazza del Catanese

E’ una giovane di Catania la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa notte poco prima delle 4 sulla strada statale 114 Orientale sicula, a pochi passi dall’ospedale catanese “Cannizzaro”. Si tratta di Anastasia Curcuruto, 25 anni, cassiera di una nota pizzeria nella provincia etnea. La donna si trovava a bordo di un’auto che si sarebbe ribaltata. Un impatto che è stato fatale.

Le indagini

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per provare a ricostruire quanto accaduto. Al momento non ci sono elementi per sostenere che ci fossero coinvolti altri mezzi nell’incidente. E’ possibile, considerato l’orario, che la giovane abbia avuto un colpo di sonno o una distrazione perdendo il controllo del veicolo che stava guidando.

Altra tragedia nelle strade messinesi

Un altro incidente questa notte ha causato la morte di un giovane di 22 anni a Saponara, in provincia di Messina. La vittima è Angelo Cannuni, di Spadafora, deceduto dopo lo scontro tra il motorino sul quale viaggiava e due auto, una Grande Punto e un’Audi. L’impatto, la cui dinamica è ancora da stabilire, si è verificato tra la via Kennedy e la via Sciascia. Dalle prime analisi, sembra che il giovane si sia scontrato con la Grande Punto, che sarebbe poi finita in un terreno sottostante alla carreggiata dopo aver fatto un volo di 4-5 metri. Il conducente della vettura avrebbe infatti tentato di evitare lo scooter, senza però riuscirci. I soccorritori hanno provato a rianimare il 22enne, senza però riuscirci. Da stabilire invece il ruolo che l’altra auto ha avuto nell’incidente.

Grave incidente a Termini Imerese

Un altro grave incidente si è verificato in viale Primo Maggio, nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. Cinque i feriti, trasferiti in ambulanza al pronto soccorso della cittadina termitana. Nella strada che porta all’ex stabilimento Fiat sono intervenuti i carabinieri che stanno accertando le responsabilità, i vigili del fuoco che hanno liberato i passeggeri dalle lamiere e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.